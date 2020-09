Nocerino: “Fabian mi ricorda Redondo, Petagna invece Vieri, e Osimhen…”

Antonio Nocerino, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Per Gattuso non è cambiato molto, il gruppo è lo stesso più o meno, rispetto allo scorso anno. Poi ci sono i nuovi per il salto di qualità. In queste difficoltà iniziali per tutti, Gattuso sta facendo un ottimo lavoro e può fare molto bene in campionato”.

Sostituto di Allan per il centrocampo?

“Fabian Ruiz in mezzo può fare la differenza”.

“Fabian Ruiz mi ricorda Redondo, stesse movenze, stessa qualità impressionante. Quelli bravi devono giocare tutti insieme. Quando ha la palla fai meno fatica. Per giocare insieme e divertirsi, i calciatori sanno che dovranno anche sacrificarsi. Molte squadre hanno giocato con un parco offensivo come lo ha il Napoli e sono convinto che con Gattuso saranno disposti a sacrificarsi”.

Petagna?

“È un calciatore importante, a me ricorda Vieri. Spero e mi auguro che possa fare ancora più gol e tanti assist. Con Rino può migliorare e crescere”.

Osimhen?

“Con il tempo capirà come si gioca in Italia, che è uno dei campionati più difficili e tattici del mondo. Imparerà, crescerà, e farà la differenza come l’ha fatta anche in Francia”.