Napoli/Milik/Gattuso: è il tecnico quello “più tradito”

La “rottura” tra Milik ed il Napoli appare insanabile. Ma, probabilmente, è la terza figura di riferimento a sentirsi tradita maggiormente: Gennaro Gattuso. Prima ancora di essere un suo giocatore, Milik è il vicino di casa di Gattuso e complice il periodo di lockdown forzato i due hanno legato moltissimo. Praticamente hanno vissuto insieme per 3 mesi: mattina, pomeriggio e sera tra corsette nel parco di Posillipo, qualche palleggio, un bagno a mare e tanti momenti di cordialità. Gattuso aveva la massima fiducia nel suo giocatore e da parte sua si era speso più volte per convincerlo al rinnovo con il Napoli. Anche una volta ripreso il campionato gli ha dato fiducia e spazio, ma una volta venuto a sapere della presa di posizione di Arek si è sentito tradito. Ecco spiegato anche il perché delle sue parole così dure dopo l’amichevole con il Pescara per la quale non lo aveva nemmeno convocato («Adesso deve trovare lui una soluzione», da detto Gattuso).

Il Mattino