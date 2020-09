Il Napoli deve tornare ad essere una fabbrica da goal

NAPOLI – Essere o non essere: inutile girarci intorno, resta sempre quello il problema. Perché il Napoli è stata una fabbrica di gol: per sette anni, non è mai scesa sotto le settanta reti in campionato, una volta ha toccato quota ottanta, un’altra è arrivata a novantaquattro. Ha scoperto questo filone con l’ultimo Mazzarri, s’è arricchita con Benitez, si è scatenata con Sarri, è rimasta se stessa con il primo Ancelotti e poi, andando a leggersi dentro, tra ammutinamenti e sciocchezze varie (cit. Insigne) s’è fermata a sessantuno, quasi come una squadra qualsiasi. Fonte: CdS