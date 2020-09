Napoli, attacco a più soluzioni: Osimhen pronto al riscatto

Le prime uscite hanno entusiasmato. Velocità da gazzella e fiuto del gol per Osimhen che, però, nell’amichevole contro il Pescara è apparso un po’ in ombra. Avrebbe avuto subito occasione di riscattarsi in Portogallo, ma visto l’annullamento della gara, l’ex Lille dovrà attendere ancora un po’. L’attaccante nigeriano è il nuovo perno centrale dell’attacco azzurro, un reparto che offre soluzioni ed opzioni. Da Mertens che si è già confermato una certezza a Petagna che ha esordito alla grande contro il Pescara e gli esterni Politano, Insigne e Lozano. Attacco che andrà alla ricerca di un maggiore numero di gol, uno degli aspetti da migliorare rispetto alla scorsa stagione, un reparto del quale non faranno parte Milik, Younes, Ounas e Llorente tutti e quattro sul mercato e che non saranno convocati per il match di stasera (mancherà pure Malcuit, anche lui sul mercato).

Il Mattino