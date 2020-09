Milik non vuole la Roma, ma il suo piano ha una falla clamorosa

Napoli e Roma hanno da tempo un’intesa di massima per Arek Milik, ma al momento il polacco ha bloccato tutto, compreso il “valzer” delle punte, che vede coinvolto tra gli altri Dzeko. L’ex Ajax ha in mente di restare un anno in azzurro, anche se lo aspetta la tribuna, andando via a zero. Però come tutti i piani, c’è una falla, per Milik c’è la possibilità concreta di non giocare l’Europeo, per cui è una matassa complessa da sbrogliare. Dovesse andare in giallorosso invece solo soldi e niente scambi con Under o Veretout

Fonte: Filippo Bonsignore e Antonio Giordano CdS