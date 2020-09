Milik e la Roma potrebbero tornare a parlarsi, ma prima deve partire Dzeko

L’INTRIGO

Sullo sfondo, poi, c’è sempre la Roma. Perché il club giallorosso non ha mai mollato la pista Milik, ma prima dl portare l’offerta da 25 milioni più bonus al Napoli, deve liberarsi di Dzeko. Il bosniaco può andare alla Juve, ma solo se in bianconero non dovesse arrivare Suarez o Giroud, attaccante francese del Chelsea che nelle ultime ore ha scalato la classifica di gradimento della dirigenza bianconera. Solo dopo aver ceduto Dzeko la Roma tornerà su Milik che a quel punto dovrà fare la sua scelta restare a Napoli, consapevole dl essere al margini del progetto tecnico, o tornare sui suoi passi e sposare la causa giallorossa con Fonseca che sarebbe pronto a chiamare direttamente il polacco per spiegargli il suo progetto. Fonte: Il Mattino