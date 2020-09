Milik/Napoli: quella insanabile è la rottura sentimentale

Prima la rottura fisica, anzi, le rotture, perchè i crociati sono stati due, adesso quella sentimentale. E pare che sia quella che difficilmente rientrerà…Già al termine della scorsa stagione si era capito che le strade di Arek Milik e del Napoli si sarebbero divise. A tutte le proposte azzurre di rinnovo, infatti, il centravanti polacco aveva risposto di no. La destinazione Juventus era molto più che gradita, ma quando i bianconeri gli hanno fatto sapere di non considerarlo più una prima scelta, Arek ha fatto sapere al Napoli che non accetterà altre proposte e andrà via a parametro zero.

Sullo sfondo c’è sempre la Roma che, prima però, deve cedere Dzeko. Il bosniaco può andare alla Juve, ma solo se in bianconero non dovessero arrivare nè Suarez nè Giroud, con l’attaccante francese del Chelsea che nelle ultime ore ha scalato la classifica di gradimento della dirigenza bianconera. Solo dopo aver ceduto Dzeko la Roma tornerà su Milik che a quel punto dovrà fare la sua scelta: restare a Napoli, consapevole di essere ai margini del progetto tecnico, o tornare sui suoi passi e sposare la causa giallorossa con Fonseca che sarebbe pronto a chiamare direttamente il polacco per spiegargli il suo progetto.

Il Mattino