Milik: Ecco l’offerta della Roma al giocatore e al club azzurro

Arek Milik è con le valigie in mano. Non è un mistero che la Roma stia puntando su di lui. Ma c’è un limite alla pazienza. Il club giallorosso sta aspettando una risposta dal calciatore da troppo tempo. Il Napoli vorrebbe venderlo, ma la richiesta del club azzurro (40 milioni di euro nonostante il contratto scada il 30 giugno 2021) viene ritenuta eccessiva. Ecco però quale sarebbe l’offerta della Roma targata Friedkin: 25 milioni di euro pagabili in 5 anni, niente contropartite. Al giocatore polacco invece sarebbe stata fatta una proposta da 3 milioni netti per 5 anni. A questo punto la palla passa a De Laurentiis, ma soprattutto a Milik.