Milik fermo un anno? Sarebbe una sconfitta per tutti!

Tra il Napoli e Milik inizia il braccio di ferro. Pochi dubbi a riguardo. Perché il giocatore è stato chiaro con il club: vuole andare via a parametro zero. Il polacco ha un contratto che lo legherebbe agli azzurri fino al 2021, ma nonostante abbia capito di essere oramai ai margini del progetto tecnico di Gattuso vuole restare per giocarsi le sue chance e poi partire tra un anno. Il Napoli, ovviamente, non è della stessa idea, visto che il presidente De Laurentiis vorrebbe incassare subito 40 milioni dalla cessione dell’attaccante arrivato nell’estate del 2016 e vittima di due pesanti infortuni alle ginocchia che ne hanno condizionato il rendimento in queste stagioni.

Al termine della gara amichevole vinta contro il Pescara – gara per la quale Milik non era stato nemmeno convocato – l’allenatore del Napoli Gattuso è stato chiaro sul futuro dell’attaccante. «L’anno scorso siamo stati chiari con lui sia io che la società. Volevamo che rinnovasse il suo contratto con noi, ma non ha voluto. Adesso in rosa abbiamo acquistato due attaccanti, quindi bisognerà trovare una soluzione altrimenti non sarà facile». Si legge su ilmattino.it che una presa di posizione senza mezzi termini da parte di Gattuso che a tutti gli effetti chiude la porta in faccia al suo giocatore. Da qui al 5 ottobre, giorno in cui sarà chiuso il calciomercato, Milik e il Napoli dovranno trovare una soluzione per evitare di arrivare allo scontro definitivo.