Milik e il Napoli separati in casa: C’eravamo tanto amati

C’eravamo tanto amati, rivisitazione riveduta e corretta della pellicola di Scola con Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli diventato cult 46 anni fa. Gli attori moderni sono Arek Milik, Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Il polacco. infatti, era arrivato in pompa magna a Napoli dall’Ajax nell’estate del 2016. Doveva essere l’uomo in grado di far dimenticare il Pipita. Aspettative alle stelle e un progetto a lungo termine per Arek, che all’epoca aveva 22 anni e ancora tutta la vita davanti da scrivere con sfumature azzurre. Fonte: Il Mattino