Lisbona – Il Napoli vorrebbe almeno allenarsi prima di ripartire

Quando il Napoli è giunto a Lisbona, qualche ora fa, ha ricevuto la notizia che, visti i casi di positività al Covid riscontrati tra i giocatori lusitani, la gara amichevole di stasera, prevista per le 20.30, tra lo Sporting e gli azzurri era stata annullata. La squadra partenopea è stata, ovviamente, colta di sorpresa, era già previsto che si arrivasse in Portogallo e si ripartisse nella medesima giornata, ma non senza mettere piede in campo. Per questo motivo, stando a quanto riferisce Sky, il Napoli vorrebbe almeno effettuare una seduta d’allenamento all’interno dello Stadio Alvalade. Si attendono aggiornamenti su questa ormai strana giornata azzurra.