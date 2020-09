La nuova fascia sinistra di Gattuso: Insigne e Lozano gli interpreti!

Il tiro a giro può nascere soprattutto da lì, e vale tanto per Insigne quanto per Lozano, che a sinistra ci stanno per giocare a piede invertiti, per inseguire angolini e incroci, per sognare. Il titolare, e non si discute, resta lo scugnizzo, però «el Chucky» ha un anno di Italia in più, conosce le difese e anche se stesso e Gattuso, ha una libertà mentale che al suo arrivo non ha avvertito, forse colpa di quei cinquanta milioni di euro investiti per trascinarlo al San Paolo.