Il rientro da Lisbona era comunque previsto stesso in serata

Il Napoli era atteso dall’amichevole contro lo Sporting, stasera in Portogallo. La partita, vista la positività al Covid di tre giocatori lusitani è stata annullata. Il tecnico Gattuso, qualora la gara si fosse disputata, oltre Milik, avrebbe avuto due indisponibili: il terzino portoghese Mario Rui (trauma contusivo) e il centrocampista slovacco Lobotka (affaticamento). Ringhio impiegherà tutti tenendo presente il minutaggio e il fatto che si giocherà la seconda partita nel giro di 48 ore e della priorità di limitare al massimo il rischio di infortuni. Una trasferta che comunque sarebbe stata lampo per gli azzurri che sono partiti in aereo in mattinata per Lisbona e ritorneranno in serata a Capodichino. Martedì riprenderà la preparazione a Castel Volturno con la settimana tipo di allenamenti in vista della sfida contro il Parma in programma domenica al Tardini alle 12.30.

Il Mattino