Gattuso ha in mente un cambio a sorpresa in attacco

Questa sera alle ore 20,30 allo stadio “Alvalade” di Lisbona, il Napoli affronterà lo Sporting Lisbona, per l’ultimo test amichevole, in vista del campionato, quando tra una settimana si andrà a far visita al Parma. Il tecnico degli azzurri Gattuso probabilmente potrebbe iniziare con Petagna al posto di Osimhen. L’ex di Atalanta e Spal, autore di due assist e un gol contro il Pescara, per far rifiatare l’ex del Lille, apparso non al top venerdì contro gli abruzzesi. Al fianco della punta italiana ai lati Mertens e Insigne.

Fonte: Repubblica