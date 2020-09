De Laurentiis prosegue l’isolamento, nessuna inchiesta federale

Il presidente De Laurentiis prosegue a casa sua a Roma, insieme alla moglie Jaqueline la fase di isolamento: il patron è sfebbrato e le sue condizioni sono tenute sotto costante controllo dai medici. Lunedì o martedì il presidente azzurro verrà sottoposto a un nuovo tampone. De Laurentiis si è sentito al telefono con i dirigenti del Napoli e, dopo la telefonata di venerdì di Ancelotti, ne ha ricevute altre da esponenti del mondo del calcio. Staserà vedrà in Tv l’amichevole tra Sporting Lisbona e Napoli. Nessuna novità sull’eventuale apertura di un’inchiesta federale sulla positività al Covid di De Laurentiis e la sua presenza a Milano per l’assemblea dei presidenti della Lega A. «Ho letto anche di questo, di un approfondimento in merito a ciò che si è verificato, ma non ho notizie per adesso. Meno male che, al momento, non abbiamo ulteriori contagi, spero anche gli altri che hanno effettuato il tampone siano negativi al test. Speriamo che Aurelio possa rimettersi quanto prima», ha detto il vicepresidente della Figc Cosimo Sibilia a Radio Punto Nuovo.

Il Mattino