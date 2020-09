C’è anche il Tottenham su Milik, la decisione al polacco

Il futuro di Arek Milik sta iniziando a preoccupare il Napoli, non tanto per questioni fisiche, ma perchè il ragazzo non ha ancora accettato la sua destinazione. Dopo aver visto sfumare la Juventus, soprattutto dall’arrivo di Pirlo in panchina, sta rifiutando qualsiasi destinazione, ingaggio compreso. Anzi quest’ultimo tema, sta bloccando tutto, non vuole rinunciare ai 4,5 milioni all’anno. Si è fatto vivo il Tottenham, ma ora dipende dal ragazzo, se accettare, oppure arrivare a scadenza di contratto, senza però giocare un anno, come ha detto Gattuso.

Fonte: Gazzetta dello Sport