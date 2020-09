Carlo Alvino: “Milik, atteggiamento ingrato. Il Napoli fa bene a comportarsi così”

Nel corso di Radio Kiss Kiss della domenica, è intervenuto il collega Carlo Alvino che analizza la situazione degli azzurri, compreso il mercato. “Il Napoli questa sera contro lo Sporting Lisbona, farà le prove generali in vista del campionato, quando affronterà il Parma. Quello che sta per iniziare sarà una serie A molto incerta, dove le sorprese potrebbero essere all’ordine del giorno, più dei mesi scorsi. Milik? Una cosa è certa la riconoscenza nel calcio non esiste. Il club azzurro ha proposto anche negli ultimi mesi il rinnovo di contratto, per venire incontro anche al doppio infortunio. Il polacco le ha seccamente rifiutate e sta andando allo scontro con la società di AdL. Fa bene il Napoli e Gattuso a non inserirlo nella lista dei convocati. Come si sblocca la vicenda? L’entourage del giocatore deve fare un passo indietro e accettare le condizioni, se avvenisse questo sarebbe ben gradito dal club azzurro. A meno che non abbia già un accordo con un’altra società sotto banco, però restare fermo un anno sarebbe un rischio, ma va considerata anche una sfida verso i partenopei”.

La Redazione