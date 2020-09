Con l’uscita di scena della Juve, Milik non si muoverà

LA ROTTURA

Dopo la rottura fisica – due legamenti ko in due anni -, è arrivata anche la rottura sentimentale con il club. Già alla fine della passata stagione si era capito che la sua strada e quella degli azzurri si sarebbero separati, ma nessuno avrebbe potuto immaginare un momento cosi critico di questa storia d’autore che sostanzialmente non è mai sbocciata. Nell’arco di tutta la passata stagione, infatti, il Napoli ha più volte al polacco un rinnovo di ingaggio (4.5 milioni più bonus fino al 2025), ma niente.

Arek non ne ha voluto sapere. Già alla fine del lockdown hanno preso a circolare le sirene di un interessamento da parte della Juventus, destinazione che Milik avrebbe gradito e non poco. Certo di lasciare Napoli. Jessica, compagna dell’attaccante polacco, non è mai tornata in città dalle vacanze e si preparava al trasloco a Torino. Quando però i blanconeri hanno fatto sapere al polacco di non considerarlo più una prima scelta. Arek ha fatto sapere al Napoli che non accetterà altre proposte, resterà in azzurro ancora un anno a giugno 2021, quando il suo contratto sarà scaduto andrà via a parametro zero. Fonte: Il Mattino