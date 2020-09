Si è aggiunta un’altra pretendente per Cengiz Under

Lo stallo in una trattativa che sta per saltare, così il Cagliari si intromette e supera il Napoli per Cengiz Under: secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore il club sardo ha contattato la Roma per avere informazioni sul turco che farebbe al caso di Di Francesco, che lo conosce bene.

Il neo allenatore del Cagliari lo ha già allenato in giallorosso e sa che potrebbe dare tanto al suo 4-3-3 in Sardegna, anche se per le cifre già paventate resta complicato un accordo tra le parti. Resta comunque defilato il Napoli che nelle ultime ore ha fatto passi indietro importanti per il calciatore che sembrava essere primo nome sulla lista di Giuntoli. Fonte: Il Mattino