Ultime Castel Volturno – Affaticamento per Lobotka, trauma contusivo per Mario Rui

Dopo il successo contro il Pescara di ieri pomeriggio, il Napoli ha ripreso gli allenamenti, in vista dell’amichevole di domani a Lisbona contro lo Sporting. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 con la fase a riscaldamento a circuito, a seguire esercizi di passaggio e allenamento tattico. Chiusura con esercitazioni con tiri piazzati. Lavoro in palestra per Malcuit, Younes e Llorente, affaticamento muscolare per Lobotka, mentre trauma contusivo per Mario Rui, per il colpo preso ieri durante al sfida contro gli abruzzesi.

Fonte: sscnapoli.it