Ulivieri:”Importante saper cambiare modulo durante le gare”

Le parole di Renzo Ulivieri, Presidente Associazione italiana allenatori calcio, sul Napoli e sul modulo adottato da mister Gattuso:

“Nel mio modo di vedere il calcio una squadra deve essere in grado di cambiare modulo ,soprattutto durante una gara.Il Lavoro che sta facendo Gattuso credo preveda questo.Chiaro che bisogna avere i giocatori adatti per quelle che sono le idee del mister .Su questo però sono convinto che il tecnico azzurro non avrà problemi ,il Napoli abbonda in qualità.L’obiettivo è quello di avere maggior possesso palla più alto possibile.Sul tema riapertura stadi direi di aspettare,la situazione non è facile .Tra 15 giorni vedremo come si evolverà la situazione.Magari si potrà iniziare limitando l’accesso alle Tribune ,cosi da far muovere qualcosa e ricominciare piano piano”.