Spagnolo del Watford, ecco il nome nuovo per la corsia esterna

Il Manchester City non molla Koulibaly, ma non sembra volersi spingere oltre i 70 milioni già offerti a De Laurentiis. Ora la palla è passata al club azzurro che deve valutare pro e contro della eventuale cessione o permanenza. L’alternativa al senegalese è sempre Sokratis dell’Arsenal. Il greco ha un accordo in scadenza con i Gunners nel 2021 e il Napoli conta di poter approfittare di una posizione contrattuale del centrale per riuscire a strapparlo a costo zero offrendogli un ingaggio da 3.5 milioni a stagione. Per la corsia esterna, invece, prende quota il nome di Deulofeu, attaccante spagnolo del Watford con un passato in serie A (nel 2017 ha vestito per 6 mesi la maglia del Milan). Il giocatore avrebbe già fatto sapere ai suoi agenti di gradire Napoli come destinazione e il club azzurro sta valutando il suo profilo come erede di Callejon visto il complicarsi delle piste Under e Boga.

Fonte: Il Mattino