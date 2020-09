SETTORE GIOVANILE – Test in famiglia e successo di misura del Napoli 2004

Questa mattina si è giocata il test in famiglia per il Napoli tra i 2004 e i 2005 e il successo di misura va alla squadra di Carnevale per 1-0 contro l’undici di Bevilacqua. Una prima frazione equilibrata, ben giocata, ma nella ripresa molti cambi nei 2005, il gol vittoria arriva grazie a Gioielli. Ora per la squadra Under 16 le prossime amichevoli contro Paganese e Cavese.

La Redazione