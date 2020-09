SERIE B FEMMINILE – Trasferta a Pomigliano per il Tavagnacco

Si riparte da lontano. La prima trasferta della nuova stagione coincide con la più distante dell’intero calendario. Il “Gobbato” di Pomigliano d’Arco è lo stadio in cui il Tavagnacco proverà a riprendere il suo corso in questo inedito campionato di Serie B. La sfida contro i campani è attesissima, c’è voglia di campo. Quel campo dove lo scorso anno le gialloblu’ non hanno potuto difendere la serie A. Mettersi alle spalle la retrocessione a tavolino e le vicissitudini del Covid-19 è il mantra in casa friulana.

Si ricomincia, ma le difficoltà non sono terminate. La prima notizia negativa della nuova stagione è la rottura del crociato di Valentina Puglisi. C’è tutto il dispiacere nella voce dell’allenatrice Chiara Orlando: “È una bruttissima perdita umana e tecnica. Si tratta di un riferimento per tutto il gruppo. Mandiamo un abbraccio e l’augurio di guarigione a una ragazza super”. La stagione di Puglisi è compromessa. Per la trasferta di questo week-end mancheranno anche Martinelli che deve ancora smaltire il vecchio infortunio, Blasoni per problemi al tendine e Golob per un fastidio al ginocchio. “Bisogna andare oltre le difficoltà -prosegue l’allenatrice Orlando -, c’è voglia di giocare e di dimostrare le qualità di un gruppo giovane. La squadra sta bene fisicamente, ma essendo all’inizio del torneo, non siamo ancora al 100%”.

Le ragazze sono attese da dieci ore di corriera e partiranno per la Campania sabato mattina alle 7. Chiara Orlando è fiduciosa. “Non abbiamo paura di nessuno, proveremo a giocarcela sempre contro tutti. Non siamo vincolate ai moduli, bensì ai principi di gioco”.

C’è spazio per una riflessione sull’avversario che le gialloblu’ si troveranno di fronte domenica alle 15. Il Pomigliano ha ben impressionato nell’amichevole contro la primavera della Roma e dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3. “Si tratta di una squadra che ha rivoluzionato la rosa con dodici nuovi elementi, ha cambiato tecnico e ci sono calciatrici interessanti come Tudisco e Ferrandi. Sarà una sfida impegnativa” chiosa Orlando.

Fonte: Ufficio stampa Pomigliano calcio femminile