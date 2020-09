SERIE B FEMMINILE – Eleonora Trost al Chievo Verona Women

Il calciomercato gialloblù si conclude con una vera e propria ciliegina sulla torta che non può far altro che addolcire il percorso di avvicinamento alla gara di esordio in Serie B di domani contro il Cittadella.

Il ChievoVerona Women è infatti lieto di annunciare l’acquisto di Eleonora Prost, esperta e infaticabile centrocampista dal ricco Palmarès.

Dopo più di 13 stagioni trascorse sempre ad altissimi livelli, la giocatrice ha interrotto l’attività agonistica per un anno, ma adesso è impaziente di ripresentarsi ai nastri di partenza con più voglia ed entusiasmo di prima.

“Sono molto emozionata di tornare a giocare, e in particolar modo di tornare a giocare con la maglia del Chievo Verona Women – ha dichiarato la calciatrice a margine della firma. Due anni fa ho avuto una esperienza a dir poco infelice, quindi non vedo l’ora di riscattarmi con questa maglia”.

Un ritorno in campo molto importante non solo per il Chievo Women, che non ci ha pensato un attimo prima di accoglierla in gailloblù, ma anche per tutto il movimento femminile italiano, di cui ha calcato spesso i palcoscenici più prestigiosi.

La stessa centrocampista ha spiegato i motivi che hanno spinto la stessa a riallacciare gli scarpini da gioco: “Per quanto mi riguarda, mi sono convinta a rimettermi in gioco perché ritenevo profondamente ingiusto avvertire, dopo tanti anni di calcio, una sensazione di malessere avvicinandomi a un campo sportivo – ha spiegato la Prost. Ho capito, comunque, che erano solo gli strascichi di quella brutta esperienza. Ritornare ad allenarmi dopo tanto tempo non è stato facile neanche da un punto di vista fisico, ma abbiamo un ottimo staff e mi sto rimettendo in forma per bene. E poi ora sono felice, e il merito di questo, senza dubbio, è del bel gruppo che ho trovato“.

La giocatrice, infatti, si è aggregata alla rosa gialloblù da diverse settimane e ha già consumato il terreno del Centro Bottagisio andando su e giù per il rettangolo verde, mostrando la solita corsa ed energia che l’ha sempre contraddistinta.

Proprio rincorrendo e tallonando gli avversari, per cui è stata sempre un osso duro da affrontare, ha realizzato infatti le sue fortune. Mezz’ala, all’occorrenza anche mediano a protezione della difesa, la Prost è un elemento essenziale per l’equilibrio della sua formazione.

Abile a spezzare il gioco e a recuperare palloni, la centrocampista non si è mai risparmiata e siamo certi che non lo farà neanche con la maglia del club con sede a Mozzecane. Caratteristiche che hanno permesso alla giocatrice di costruire una carriere di prim’ordine, a partire dall’esordio in Serie A con gol a soli 15 anni con la Reggiana, fino ai successi più recenti.

Dopo esser cresciuta con il club emiliano, la Prost si è infatti tolta diverse soddisfazioni soprattutto con la maglia del Brescia.

Con le rondinelle la centrocampista si è laureata campionessa d’Italia nel 2013/2014, ma ha anche alzato al cielo una Supercoppa italiana e una Coppa Italia nella stagione successiva.

L’unica stagione trascorsa finora in Serie B è stata quella del “ritorno a casa”, quando nel 2016/2017 è stata una delle protagoniste della promozione della Reggiana nella massima categoria con 26 presenze e 4 gol.

Successi condivisi in gran parte con Stefania Zanoletti, che quest’anno ritroverà ancora una volta come compagna al Chievo: “Ho ritrovato anche compagne con cui ho condiviso vittorie importanti, ma nel calcio il passato conta zero: ogni anno bisogna dimostrare quello che si vale”, ha dichiarato la Prost, che ha dimostrato anche con le parole di essere focalizzata completamente sul presente e sugli obiettivi gialloblù.

I suoi numeri e la sua storia, impreziosita anche da 205 presenze in A e 15 gol, sono già un biglietto da visita non indifferente, ma non bastano a racchiudere la sua esperienza e soprattutto la sua mentalità vincente.

Con lei in campo il Chievo Women potrà contare in mezzo al campo su un’autentica guerriera, una giocatrice pronta a lottare su ogni pallone e l’ultima a mollare.

Un elemento di sicuro affidamento che non finisce mai la partita senza prima aver lasciato in campo fino all’ultima goccia di sudore. Sacrificio e determinazione, ingredienti che non vediamo l’ora di rivedere nel rettangolo verde già a partire da domani.

Da parte di tutto il mondo gialloblù…Bentornata in campo e benvenuta tra noi, Eleonora!

Fonte: chievoveronawomen.it