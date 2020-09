Ramadani al lavoro per il futuro di Koulibaly

Il Napoli ad oggi sa che Koulibaly è richiesto sul mercato, ma non sono arrivate le offerte che fanno sobbalzare dalla sedia Aurelio De Laurentiis. Con il City, non solo cifre non all’altezza, ma anche non si parlano per la vicenda Jorginho. Per questo che l’agente del difensore senegalese è al lavoro per cercare una soluzione definitiva. Oltre al club inglese c’è anche il Psg, ma se non arriva l’offerta da 70 + bonus, non sarà semplice la cessione a titolo definitivo. Dalla Francia potrebbe arrivare una telefonata anche per Fabian Ruiz, ma al momento solo un sondaggio nulla più.

Fonte: Antonio Giordano CdS