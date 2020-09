Petagna e Rrahamani sui social: “Finalmente”

Anche se l’immagine del San Paolo è desolatamente vuoto, è sempre bello per i calciatori debuttare nel nuovo stadio, soprattutto per i nuovi arrivati. Rrahamani al fianco di Koulibaly, non ha mostrato la minima emozione, si attendono altre prove, ma le premesse ci sono. Sui social il giocatore del Kosovo ha sentenziato con un: “Finalmente”. Anche Andrea Petagna ha debuttato in casa, anzi la prima partita in assoluto. Due assist e una rete nei 25 minuti finali. Anche lui sui social ha espresso la sua opinione. “Finalmente con i miei nuovi compagni di squadra”.

Fonte: Fabio Tarantino Corriere dello Sport