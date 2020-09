Pedullà su Milik: “Per lui si riapre la pista bianconera”

Koulibaly è un “caso” in casa Napoli, Milik, invece un “nodo”. Rischia di finire in tribuna l’attaccante polacco,l almeno questo è quanto fatto intendere dalla società. L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, parla di una nuova possibile strada per la punta azzurra. La Juve, infatti, per rinforzare il suo parco attaccanti, avrebbe bisogno non di uno, ma di due elementi...“Milik può essere una new entry, già trattata, per la Juventus se dovessero prendere due attaccanti. Si lavora per Suarez, ma si pensa anche a Milik. Il Napoli non può tenere a lungo sulla richiesta di 35 mln. Da oggi il polacco è fuori dal progetto azzurro, la prossima settimana ci saranno novità”.