Monica Colombo: “Controlli fatti all’Hotel Hilton, a Linate i voli privati hanno controlli meno serrati”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Monica Colombo, Corriere della Sera: “Il problema di salute di De Laurentiis inficerà il mercato del Napoli. Finora si è tergiversato troppo sulla trattativa per Milik. Di certo c’è irritazione per il rischio corso l’altro ieri. Anche con l’approssimarsi del campionato, il fatto di poter essere contagiati e quindi essere veicolo di possibile contagio, non ha trovato il gradimento di molti. Molti dei dirigenti presenti si occupano anche di mercato. Quindi non è un caso che ci sia stata una sorta di comunicazione differente, da club a club, sulle misure da adottare o adottate. Controlli in viaggio? Sicuramente in albergo la febbre gliel’hanno misurata, c’ero anch’io all’Hotel Hilton. Da Capodichino non lo so, a Linate mi risulta che, in genere, quando si parte da uno scalo privato, i privati sono più allentati. Visto che chi noleggia o possiede aerei propri, sono personaggi famosi o di un certo livello, è come se ci fosse un patto tacito nel non fare troppi check“.

Fonte: Radio Punto Nuovo