Con Sarri alla Juve Milik ha sperato di approdare in bianconero, poi…

Dalla fine della scorsa stagione, infatti, Milik si è subito sentito sul mercato, non ha mai aperto spiragli per il suo rinnovo di contratto con il Napoli e si è guardato intorno. Fino a quando Maurizio Sarri è stato l’allenatore della Juventus, il polacco ha sperato di approdare in bianconero, e quando poi a Torino è arrivato Pirlo ha capito di doversi trovare una nuova destinazione. La più probabile sembrava poter essere la Roma. Tutto questo, però, accadeva quando Dzeko sembrava destinato a lasciare la Capitale. Ora, però, la situazione è cambiata anche a Roma e Milik rischia davvero di non avere più pretendenti pronte a versare i famosi 40 milioni di euro richiesti dal Napoli per la sua cessione a titolo definitivo. Fonte: Il Mattino