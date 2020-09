Gattuso: “Milik? Volevamo rinnovasse, ma non ha voluto”

Al termine della gara amichevole vinta contro il Pescara – gara per la quale Milik non era stato nemmeno convocato – l’allenatore del Napoli Gattuso è stato chiaro sul futuro dell’attaccante. «L’anno scorso siamo stati chiari con lui sia io che la società. Volevamo che rinnovasse il suo contratto con noi, ma non ha voluto. Adesso in rosa abbiamo acquistato due attaccanti, quindi bisognerà trovare una soluzione altrimenti non sarà facile». Una presa di posizione senza mezzi termini da parte di Gattuso che a tutti gli effetti chiude la porta in faccia al suo giocatore. Da qui al 5 ottobre, giorno in cui sarà chiuso il calciomercato, Milik e il Napoli dovranno trovare una soluzione per evitare di arrivare allo scontro definitivo. Fonte: Il Mattino