Milik, è aut aut: o guarda dalla tribuna o accetta la Roma

Milik pare davvero voglia restare a Napoli a “scadenza”. Si dice che lo abbia comunicato al club, trovando, ovviamente, non d’accordo la società azzurra. L’unica trattativa “in piedi” è quella con la Roma che, seppure con Under destinato alla Bundesliga, sarebbe disposta ad ingaggiare il polacco: 25 milioni di euro più 5 di bonus. Sul Corriere dello Sport si legge: “A Milik, che si è promesso alla Juventus in epoca non sospetta, è stato spiegato: è in vendita altrove, gli piaccia o no e dovrà farsene una ragione, oppure guardare le partite dal buco della serratura. Per ora, non c’è più la possibilità di inserirci Cegiz Ünder, ritenuto vicino all’Hertha Berlino, ma quei soldi che arriveranno dalla Germania, la Roma si prenderebbe il centravanti polacco e fronteggerebbe l’eventuale addio di Dzeko”.