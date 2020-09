L’inchiesta – Patente nautica e di guida il doppio trucco di Koulibaly

L’inchiesta che vede a Napoli i nomi di Koulibaly, Ghoulam e Callejon tra i beneficiari di esami posticci e patenti facili si arricchisce di nuovi particolari. Corruzione e falso, 29 avvisi di chiusa inchiesta (ma i tre calciatori non risultano destinatari di avvisi di garanzia), verifiche su oltre 600 licenze di guida. Agli atti ci sono decine di foto scattate dai carabinieri che attestano l’arrivo di Koulibaly e Ghoulam nella barca in cui avrebbero dovuto sostenere la prova di guida, mentre quel giorno Callejon avrebbe addirittura deciso di non sostenere l’esame. Pochi minuti, qualche foto con i commissari-tifosi, per poi tornare a casa, con la certezza di poter veleggiare nelle acque del Golfo. Qualche mese prima Koulibaly avrebbe usato lo stesso metodo per acquisire la patente automobilistica. L’ipotesi di radioline o scambio di persone per superare l’esame. E spunta anche la figura di un ex parlamentare di Fi (non indagato) nello scenario di conoscenze e promesse di favori. Del Gaudio (Il Mattino)