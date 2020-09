Il Prof. Mirone: “De Laurentiis? Il virus può essere controllato agevolmente”

La squadra, per cominciare: ha fatto il tampone mercoledì e ieri ha avuto modo di sapere delle negatività collettiva, che ha rimosso le residue e remote preoccupazioni. Non s’erano visti, De Laurentiis e i giocatori, dalla sera del 3 settembre, a Castel di Sangro; e gli esami, in sequenza, fino a quel momento, inducevano ad una assoluta spensieratezza. Da giugno, da quando è ripartito il calcio, il Napoli ha rispettato se stesso e le indicazioni, controlli sistematici, ogni quattro giorni, e il professor Vincenzo Mirone, il professore ordinario di Urologia della Federico II, l’ha ribadito in numeri e concetti: «Il virus che ha colpito De Laurentiis, vista la scarsità di sintomatologia, può essere contenuto agevolmente. Aurelio è una persona attentissima alla salute e mi viene da ridere pensando che qualcuno abbia detto che sia stato superficiale. Il Covid può colpire chiunque: da quando c’è stata la ripresa post lockdown, quindi almeno 19 settimane, tra Federico II e Calcio Napoli, abbiamo eseguito 3.800 tamponi e oltre mille test sierologici».

Fonte: CdS