Il “mago” di Marcianise sta per sbarcare alla corte di Berlusconi e Galliani

L’assalto alla prima storica serie A non prevede scorciatoie per il Monza. E la ciliegina sulla torta allestita per Brocchi da Galliani ha anche un altro nome preciso: dopo Marco Mancosu (32) rispunta Camillo Ciano (30). Il mago di Marcianise sarebbe l’ideale per alimentare le possibilità della compagine lombarda di competere per il vertice del campionato e lottare per la promozione. E così, ieri, il club è tornato all’attacco per avere il fantasista, già nel mirino dei brianzoli anche prima della finale di playoff fallita di un soffio da Nesta. Il calciatore avrebbe una clausola rescissoria sul contratto ridiscusso e spalmato la scorsa estate, secondo la quale può andare via anche senza l’ok della società pagando una liberatoria di circa due milioni di euro. Il Monza chiede un piccolo sconto ma sarebbe pronto a versare la somma per arrivare a un giocatore che in B è un valore aggiunto. Stirpe non vorrebbe fare sconti per un talento pagato tanto. Fonte: CdS