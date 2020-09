Gennaro Gattuso: “Non bene con il Pescara ma ci sta. Contento di Petagna”

Il Napoli vince per 4-0 contro gli abruzzesi di Oddo, dove a tratti hanno mostrato ancora una preparazione non al top. A fine gara le parole di mister Gattuso. “Con il Pescara non guardo al risultato, ma alla prestazione, su questo aspetto non sono soddisfatto, però in questo momento ci può stare. Osimhen? Era sulle gambe, anche perchè veniva dal viaggio in Francia per il passaporto, per fortuna che Petagna ha giocato bene. Su Milik dico che gli abbiamo proposto il rinnovo del contratto, ma lui ha rifiutato, ora è lui che deve cercare una soluzione. Infine per Koulibaly dico che se arriva l’offerta giusta allora verrà ceduto, altrimenti resta con noi, sono due situazioni diverse”.

Fonte: Fabio Tarantino Corriere dello Sport