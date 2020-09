Gattuso: “KK? Se la società non ottiene ciò che chiede non andrà via”

Dopo la gara con il Pescara, poi, Gattuso ha parlato anche di Koulibaly. «È una questione diversa. Kalidou ha un valore preciso e se la società non ottiene ciò che chiede non andrà via». Il Manchester City non ha mollato affatto la presa sul centrale del Napoli, ma non sembra volersi spingere oltre i 70 milioni già offerti a De Laurentiis. Ora la palla è tutta nei piedi del club azzurro che deve valutare pro e contro della cessione del senegalese il cui contratto da 6 milioni di euro rischia di pesare molto sulle casse della società in vista di una stagione – la prossima – che non conterà sugli introiti della Champions. Fonte: Il Mattino