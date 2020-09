G. Dingeo (d.s. Napoli femm.): “Completeremo la squadra e Marino farà un ottimo lavoro”

Il Napoli femminile in tre gare ha totalizzato 0 punti, ancora non c’è la giusta continuità, però alcuni passettini in avanti ci sono stati. Ai microfoni di Radio Amore, nel corso del programma “I tirapietre”, è intervenuto il d.s. delle azzurre Gianni D’Ingeo. “La categoria nuova è un passaggio non semplice nel breve periodo, per questo che completeremo la squadra. Solo da martedì scorso abbiamo avuto Paola Di Marino, ferma per infortunio da molti mesi e a breve riavremo Goldoni. Sono convinto che mister Marino farà un ottimo lavoro, gli va dato il tempo necessario. Il presidente Lello Carlino è molto ambizioso, vuole costruire, attraverso lo scouting, un settore giovanile dove ci sono calciatrici pronte per il futuro. Insomma c’è tutto per crescere”.

La Redazione