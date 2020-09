Chiariello: “Il Napoli sta crescendo? Gattuso deve valorizzare i migliori che ha”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli oggi viene giudicato positivamente, ma il quarto d’ora finale è servito a mettere una lavata di faccia alla partita che non è stata delle migliori. Il Pescara si è salvato per il rotto della cuffia, un avversario comodo e poco preparato. Come sta crescendo questo Napoli? Gattuso deve valorizzare i migliori calciatori che ha. Il Napoli ha perso competitività perché segna molto poco”.