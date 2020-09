Ceccarini:”Se salta con la Roma destinazione Premier per Milik”

Il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione in casa Napoli in chiave mercato :

” Il Napoli sta lavorando per due cessioni importanti che al momento sembrano non sbloccarsi .Milik vorrebbe ancora trasferirsi alla Roma , ma qualora non si riuscisse a trovare l’intesa per lui destinazione Premier .Discorso diverso per Koulibaly , con Manchester City e PSG che si contendono il difensore azzurro.In entrata il club partenopeo vorrebbe chiudere per Vereteout , ma i giallorossi chiedono 30 milioni di euro ,cifra ritenuta troppo elevata per il club azzurro”.