Biafora: “Per Milik il Napoli ha abbassato le pretese, Under verso la Bundes”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Biafora, Il Tempo: “Nelle ultime ore il Napoli sta abbassando le pretese per Milik, considerando che un mese fa avrebbe voluto 50 milioni. La fine del mercato si avvicina, il calciatore è rimasto fuori dall’amichevole: è un esubero. Under è uscito dalla trattativa, ci sono problemi tra Ramadani e De Laurentiis, sembrerebbe più indirizzato verso l’Herta Berlino. Da ciò che mi consta, il Napoli vuole 25 milioni + 3 di bonus, la Roma non si avvicina a quella cifra. Il Cagliari non mi risulta interessato ad Under, mi pare che anche il direttore generale abbia smentito. Non credo che i sardi possano fare un investimento di oltre 3 milioni sull’ingaggio. Ci sono parecchi dubbi sulle condizioni fisiche del ragazzo, perciò non è ancora andato all’Herta Berlino. Nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara. Di certo se resterà Dzeko si prenderà una riserva, come Kalinic lo scorso anno”.