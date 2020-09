APPROFONDIMENTO – Alla scoperta dello… Sporting Lisbona. Esame europeo per il Napoli

Sale di livello il pre-campionato del Napoli che domani affronterà allo stadio Alvalade di Lisbona lo Sporting di mister Amorim. In Portogallo di recente si sono giocate le gare di Champions League, a porte chiuse, così come sarà domani per gli azzurri. Diversi sono gli elementi della rosa lusitana che hanno qualità ed esperienza, in quest’ultimo caso c’è Coates ex Liverpool, che è il capitano. A centrocampo ci sono calciatori come: Wendel, in orbita partenopea sul mercato, Acuna, Oliveira e Doumbia. In attacco giocano l’argentino Vietto, Joelson Fernandes e Diaby. Anche quest’anno lo Sporting Lisbona parteciperà all’Europa League, quindi potenzialmente una sorta di anticipo per il Napoli di Gattuso. Gli azzurri faranno le prove generali in vista del campionato, quando domenica sfideranno il Parma al “Tardini”. Fare una buona prestazione in terra portoghese farebbe bene al morale dei partenopei, perciò sarà una sfida davvero dal sapore internazionale.

A cura di Alessandro Sacco