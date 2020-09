Andrea Petagna c’è: l’ex Spal è positivo, sì, ma in campo!

Lo scrrenshot dell’ accordo con il Napoli è stata la sua foto profilo whatsapp per settimane. Perchè Andrea Petagna non vedeva l’ora di essere un giocatore del Napoli. Il lockdown e la sua recente positività al Covid ne hanno poi ritardato l’arrivo, ma ora è agli ordini di Gattuso, voglioso di dimostrare al tecnico che può congtare su di lui. In queste settimane si è allenato da solo per farsi trovare al meglio. Martedì il primo allenamento, ieri la prima presenza in amichevole contro il Pescara: due assist e un gol. Ha imparato a fare reparto da solo, Petagna. E si vede. Senza dimenticare l’importanza del resto della squadra, però. Ecco perché non vede solo la porta avversaria, ma anche i compagni che ruotano alle sue spalle. Per lui arrivano subito anche le parole di stima da parte di Gattuso. «È stato bravo a entrare in partita così». E poi ancora sull’attacco. «Osimhen fino a ieri era in Francia e ci può stare che non sia ancora al top della condizione. Ma sono contento perché in attacco siamo messi bene». Qualcosa da migliorare invece ancora c’è. «Dobbiamo essere più equilibrati nelle due fasi», ha aggiunto l’allenatore del Napoli ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta al San Paolo contro il Pescara.

Fonte: Il Mattino