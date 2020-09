Addio Under, ritorna la pista di Boga

Il Napoli deve prima cedere e poi acquistare, ma sulla prima fase ad oggi non ci sono passi in avanti, però una svolta potrebbe arrivare da Under. Il laterale turco starebbe per passare all’Herta Berlino, con i soldi che arriverebbero dal club tedesco, i giallorossi andrebbero su Milik. Gli azzurri nel frattempo non mollano la pista Boga del Sassuolo. Il laterale francese sarebbe adatto al gioco di Gattuso, bravo a puntare l’uomo e consentirebbe a Lozano di andare dal lato opposto a giocarsi il posto con Insigne. Il costo è sempre intorno ai 40 milioni, vediamo se ci saranno sviluppi.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport