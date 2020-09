UFFICIALE – Rottura del crociato per Alice Parisi

Per il Sassuolo calcio, ottimo inizio di campionato, 7 punti su 9 in campionato, ma non arrivano buone notizie dall’infermeria. Dopo il bomber Claudia Ferrato, si ferma anche Alice Parisi, come l’attaccante anche la calciatrice dell’Italia si è rotto il crociato. La sua assenza pesa e non poco per mister Piovani, perchè sul mercato non è semplice trovare una calciatrice del suo valore, perciò si proverà a trovare un elemento all’altezza della situazione.

Fonte: tuttocalciofemminile.com