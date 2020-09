Esterhazy (ag. Szoboszlai): “Dominik ha deciso di rimanere a Salisburgo”

«Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo». Szoboszlai non si muove dal campionato austriaco, almeno per quest’anno, infrangendo i sogni dei club come il Napoli che avrebbero voluto portarselo a casa. A confermarlo è lo stesso agente del calciatore, Matyas Esterhazy, ai microfoni di Sky Sport.

«La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. È felice e vorrebbe concentrarsi sui suoi prossimi impegni nazionali e internazionali. Abbiamo fatto un annuncio ufficiale prima della pausa per le nazionali per dire che Dominik ha deciso di rimanere a Salisburgo. Quella decisione non è cambiata», ha concluso l’agente. Fonte: Il Mattino