Solidarietà a De Laurentiis a cominciare dalle istituzioni

Turbolento, difficile, controverso, ma questa volta è diverso. La salute è una cosa seria. E De Laurentiis, adesso, deve pensare a quella. I veleni dei social restano nel mondo virtuale, in quello reale la città si stringe intorno al presidente. Il primo messaggio in ordine di tempo – almeno a livello pubblico – è arrivato da Stefano Caldoro. Significativo perché tra Caldoro e De Laurentiis è andata in scena una rissa mediatica mica da ridere, solo qualche giorno fa. «Auguro al presidente De Laurentiis pronta guarigione, in bocca al lupo per tutto». Dalla Regione fanno sapere che anche De Luca «appena uscita la notizia» ha inviato un messaggio di auguri e di guarigione al patron. Così come de Magistris: «La cosa più importante è augurare buona salute e guarigione al presidente, mi pare di capire che anche un suo familiare è coinvolto. Affettuosamente un saluto da parte mia e di tutta la città al presidente di pronta guarigione».

Fonte: Il Mattino