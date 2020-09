Il Napoli ad oggi non ha ricevuto l’offerta giusta per Koulibaly, chiede sempre 80 milioni bonus compresi, per cedere il difensore senegalese. La società più interessata è sicuramente il Manchester City, ma l’offerta è troppo bassa, perciò c’è distanza. C’è anche il Psg che ha chiesto informazioni. In caso di addio dell’ex Genk c’è sempre Sokratis Papastapoulos che attende sviluppi della vicenda.

Fonte: Il Mattino