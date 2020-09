San Paolo: ieri saltato l’allenamento ma non c’entra il Covid del Presidente

Niente allenamento al San Paolo in vista dell’amichevole di oggi contro il Pescara (si gioca alle 18 a Fuorigrotta), ma nessun collegamento con la notizia della positività di De Laurentiis. Il patron azzurro, infatti, non fa parte del gruppo squadra e pertanto l’allerta tra i giocatori non è stata tale da annullare allenamento e partita. Tutto secondo i piani, perché al San Paolo era necessaria una risemina e per tanto la classica rifinitura pregara, è saltata spostando l’attività di preparazione alla gara di oggi col Pescara al centro tecnico di Castel Volturno. Nulla di cui preoccuparsi, perché il programma del gruppo di Gattuso procede spedito. Almeno fino a nuovo ordine. Oggi, poi, previsto il pranzo all’hotel Britannique prima di spostarsi al San Paolo per la gara, senza toccare nulla di quello che era il programma previsto prima della notizia del Covid-19 contratto dal presidente De Laurentiis. Fonte: Il Mattino