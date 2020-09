Il commento del Pescara Calcio , tramite twitter, dopo la gara contro il Napoli:

“Esce sconfitto il delfino che nel secondo tempo, nonostante la buona figura della linea verde biancAzzurro, non riesce ad opporsi ad un Napoli già in forma campionato. Rimane comunque la bella esperienza e auguriamo al Napoli un grande in bocca al lupo per l’imminente stagione”